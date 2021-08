Conozcan a los personajes de Shang-Chi con estos nuevos pósters individuales para la próxima película del MCU

Si todavía no conoce a cada uno de los personajes de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, los nuevos pósters de la película podrían ayudarlos a prepararse para la siguiente entrega del MCU.

Siguiendo al lanzamiento de un póster y otro adelanto para la película, durante esta semana Marvel Studios dio a conocer los afiches individuales para los personajes que darán forma a la historia de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Estos afiches no solo contemplan al héroe titular, sino que también muestran a sus aliados y rivales en repaso que puedes revisar a continuación.

Shang-Chi (Simu Liu)

Katy (Awkwafina)

Wenwu/Mandarín (Tony Leung)

Xialing (Meng’er Zhang)

Jiang Na (Michelle Yeoh)

Death Dealer

Finalmente Marvel Studios también lanzó un video donde Simu Liu, Awkwafina y Meng’er Zhang realizan un juego mientras hablan sobre sus personajes.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrenará el 3 de septiembre.