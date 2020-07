Conozcan a “Ratched”, la precuela de “Atrapado sin Salida” que presentará Netflix en septiembre

Netflix será el hogar de “Ratched”, una nueva serie que podría pasar como cualquier otro estreno de la plataforma de streaming, pero generará ruido por ser una precuela del clásico cinematográfico “Atrapado Sin Salida” (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), una de las tres películas que ha ganado las cinco principales estatuillas de los Premios Oscar (mejor película, guión, director, actor y actriz).

En la nueva serie, la historia girará en torno a la clásica villana interpretada por Louise Fletcher, la intimidante enfermera Ratched que está a cargo del manicomio al que es trasladado el personaje de Jack Nicholson en la película.

En la serie, la actriz Sarah Paulson tendrá la titánica tarea de interpretar al personaje, en una producción amparada por el productor Ryan Murphy (Nip/Tuck, American Horror Story, Pose).

Según la sinopsis, toda la historia comenzará en 1947, una vez que Mildred Ratched obtiene el trabajo en el manicomio, que es un lugar en el que realizarse experimentos en la mente humana, los que probablemente tienen relación con la lobotomía cerebral. Si vieron la película, entenderán la importancia de aquello.

“En una misión clandestina, Mildred se presenta a si misma con una imagen perfecta de lo que una enfermera dedicada debiese ser, pero las ruedas siempre están girando y, mientras ella comienza a infiltrar el sistema de salud mental, su elegante exterior oculta una creciente oscuridad que ha estado ardiendo por mucho tiempo, revelando que los verdaderos monstruos se hacen, no nacen”, adelanta la sinopsis.

La serie debutará el 18 de septiembre y contará con un elenco que incluye además a Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Amanda Plummer, Corey Stoll y Vincent D’Onofrio, este último interpretando al gobernador.

Pueden ver sus primeras imágenes a continuación.