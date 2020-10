Conozcan a The Ghost-Maker, el próximo rival de Batman

Batman #100 no solo marcó un final, poniendo fin a la saga llamada “La Guerra del Joker”, sino que también siembra las semillas para las futuras historias del hombre murciélago, especialmente en lo que concierne a los planes para 2021.

Uno de esos elementos tiene relación con el próximo gran rival del hombre murciélago, en una nueva creación del escritor James Tynion IV y el dibujante Jorge Jiménez.

El personaje en cuestión se llama The Ghost-Maker, quien a grandes rasgos es un nuevo vigilante que considerará que Gotham es demasiado pequeña para que pueda coexistir junto a Batman.

Debutando en el epílogo de “La Guerra del Joker”, the Ghost-Maker deja en claro en su primera aparición que conoce la identidad secreta de Batman e inclusive compartieron maestros.

“Oh, Bruce, Bruce, Bruce. Qué problema has hecho... nuestros maestros estarían avergonzados de ti. Creo que es tiempo de que tu ciudad tenga una elección en su protector. La tregua terminó. Es tiempo de que Gotham conozca a The Ghost-Maker”, dice en sus primeras líneas de diálogo.

Previamente, Tynion había explicado que The Ghost-Maker “definitivamente se presentará como un adversario de Bruce, pero no es necesariamente un villano per se".

“Es alguien a quien Bruce conoce desde que era un joven que viajaba por el mundo entrenando para convertirse en Batman. Y ahora, básicamente un rival de Bruce de cuando tenía 15 años ha vuelto a Gotham City porque no cree que Bruce esté haciendo un muy buen trabajo”, agregó.

Por ahora está claro que Ghost-Maker comenzará a actuar en el cómic Batman #102 que se publicará en noviembre.