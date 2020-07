Conozcan a “The Tax Collector”, la nueva película criminal de David Ayer

Luego del lanzamiento de Bright, que logró estar entre lo más visto de Netflix pese a las malas críticas, el director David Ayer volverá a un entorno de thriller en el que definitivamente se siente más cómodo.

Pero si bien los policías fueron su foco en Street Kings, End of the Watch o inclusive Día de Entrenamiento, cuyo guión fue de su autoría, su nueva película se enfocará en criminales.

The Tax Collector es el nombre de su nueva producción, que no ha promocionado tanto en los últimos meses por su afán de hablar sobre lo que no fue de Suicide Squad. Sin embargo, durante estas últimas jornadas surgió un afiche y un poster que dejan claro que el director se volverá a reunir con el actor Shia LaBeouf, tras su colaboración en la bélica Fury, para presentar la historia de un “recolector de impuestos” para un jefe criminal.

Pero como suele suceder, aunque el dinero fácil es muy atractivo, el personaje de LaBeouf y su compañero, interpretado por Bobby Soto, comienzan a tener peligrosos problemas luego de que el antiguo rival de su jefe vuelve a la ciudad,

Todo queda claro en el siguiente tráiler.

La película se lanzará en plataformas digitales el próximo 7 de agosto.