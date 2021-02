Contralorito quiso emular a Godzilla vs Kong con su nueva imagen sobre el combate a la corrupción

Ya han pasado varios días desde que se reveló el primer tráiler de Godzilla vs Kong y surgieron un montón de memes sobre el gran combate entre los monstruos. Pero la expectación por la lucha entre el mítico kaiju y el gigantesco simio no ha disminuido, y durante esta semana Contralorito decidió sumarse a ese fenómeno con su propia batalla.

A través de sus redes sociales, el personaje de la Contraloría General de la República compartió una imagen donde, inspirado en una escena tanteada por los adelantos de Godzilla vs Kong, se prepara para luchar a su gran enemiga: La Trucha que ama la corrupción.

Para hacer aún más épica esta batalla, Contralorito cambio su nombre a “Kongtralorito” y denominó a su adversaria como “Truchazilla”, por lo que probablemente los fanáticos del Rey de los Monstruos no quedaran muy conformes con esta representación.

La imagen de Contralorito se corona con la pregunta “¿Qué team eres?” Pero aunque “Kongtralorito” tiene una fanaticada en redes sociales, considerando que Godzilla vs Kong todavía no tiene una fecha de estreno en Chile y que la película también tiene planificado un estreno en HBO Max en Estados Unidos, no hay que especular mucho para imaginar que varias personas adoptarán el camino de la Trucha para ver la batalla de los monstruos.