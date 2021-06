Creador de Five Nights at Freddy’s se retira en medio de polémica por donaciones a políticos

Scott Cawthon, el creador de Five Nights at Freddy’s, ha anunciado su retiro del desarrollo de videojuegos, a días de verse envuelto en una polémica por apoyar a políticos anti-LGBTI+.

A través de un mensaje en su página web dio a conocer la noticia, aunque no atribuye la situación a la polémica en la que se ha visto envuelto, mencionando que “he tenido una carrera rica, bendecida y satisfactoria. Se me ha ofrecido un gran cariño, y he tratado de ofrecer un gran cariño a cambio. He tratado de crear algunos buenos juegos (que salte el debate), y he vivido la creación de, probablemente, una de las bases de aficionados más creativas y talentosas del mundo”.

Según agrega, “en el séptimo aniversario del tráiler del primer juego, pensando en que estaba en medio de la treintena cuando creé la saga y ahora estoy a mitad de la cuarentena, me doy cuenta de que echo de menos muchas de las cosas a las que me dedicaba antes de que FNAF se convirtiera en semejante éxito”, para luego agregar que “echo de menos crear juegos para mis hijos, echo de menos hacerlo por diversión, y echo de menos crear RPG, aunque se me dé fatal hacerlos. Todo esto, para decir que me retiro. Se me ha mostrado un cariño y un apoyo inmenso en esta última semana, mucho de lo cual ha venido desde la comunidad LGBTQ. La amabilidad que se me ha mostrado ha sido increíble”.

El desarrollador, se vio envuelto en una polémica hace unos días cuando se dio a conocer que había realizado donaciones a políticos estadounidenses como Donald Trump o Mitch McConnell, e integrantes del partido Republicano conocidos por sus políticas anti-LGBTI+.

Luego de que saliera a la luz el hecho, Cawthon, se refirió al respecto a través de un extenso post en Reddit, donde señala que “Todo esto porque ejercí mi correcto deber como ciudadano estadounidense de votar y apoyar a los candidatos que sentí que podrían dirigir mejor el país para todos, y eso es algo por lo que no me disculparé”, y agregando que “Si me cancelan, entonces me cancelan. Ya no hago esto por el dinero; lo hago porque lo disfruto. Si la gente piensa que estoy haciendo más daño que bien ahora, entonces tal vez sea mejor que me cancelen y me retire”.

El mensaje también menciona que “Soy republicano, cristiano, provida. Creo en Dios”, y agrega que “También creo en la igualdad, la ciencia y el sentido común. Pese a lo que han dicho algunos, todo eso puede estar unido. Esto no es una disculpa o una promesa de cambio, así ha sido siempre”.

Finalmente, sobre el futuro de la saga, comentó que “¿Es éste el final de FNAF? No. Esto solo significa que otra persona acabará dirigiendo el show; alguien de mi elección, y alguien en quien confíe. Tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla todo esto, pero en algún momento haremos un anuncio”.