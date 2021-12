Creador de It Takes Two contra los NFT: “Preferiría recibir un disparo en la rodilla”

A través de una reciente entrevista el creador de It Takes Two, y fundador de Hazelight Studios, Josef Fares, se refirió a los NFT, y su creciente popularidad en los últimos meses. Al respecto, mencionó que preferiría “recibir un disparo en la rodilla” antes que sumar uno de estos en sus próximos proyectos.

Según señaló en la entrevista con The Washington Post, “cualquier decisión que tomes en un juego, donde tengas que ajustar su diseño para obligar al jugador a pagar o hacer algo para provocar esta acción, está muy mal si me lo preguntas”, agregando que “si le preguntas a un CEO de una compañía, diría que soy estúpido porque las compañías deberían hacer dinero. Pero todavía diría que no. Para mí, los juegos son un arte”.

En la ocasión también tuvo palabras para los juegos como servicios, mencionando que “nosotros nunca haremos eso” para luego explicar que no está contra la rejugabilidad que en estos se entrega, pero es un enfoque que sirve sólo para algunos juegos y no es el caso de los que ellos desarrollan.

“Ya tenemos un problema donde las personas ni siquiera terminan las experiencias para un solo jugador, ¿entonces para qué concentrarse en la rejugabilidad?”, agrega.

Cabe recordar que It Takes Two, lo último de Hazelight Studios, se quedó con el premio a Juego del Año, en The Game Awards 2021.