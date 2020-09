Creadores de No Man’s Sky dicen que están trabajando en un nuevo gran proyecto

Durante los últimos años desde Hello Games se han centrado en mejorar No Man’s Sky, y sin duda lo han logrado, comenzando de un juego muy criticado a un título con una gran comunidad. Ahora desde la compañía señalaron que están trabajando en un “enorme y ambicioso” proyecto.

En una entrevista con Polygon, el fundador del estudio Sean Murray señaló que ahora el equipo está conformado por 26 personas, tres de las cuales trabajaron en el juego The Last Campfire, mientras que el resto se ha dividido entre traer las actualizaciones a No Man’s Sky y un nuevo proyecto.

Según mencionó es “un juego enorme y ambicioso como No Man’s Sky”, aunque dejó en claro que no se trata de una secuela del título de exploración espacial.

Este juego estaría en una etapa temprana de desarrollo, y según mencionó a Polygon, ante el polémico lanzamiento que tuvo No Man’s Sky, “Hay algo muy positivo en hablar mucho de tu juego. Consigues que personas se interesen en él y que no lo hubieran jugado de otra manera. Pero miro hacia atrás, habiendo dicho bastante en diversas oportunidades de prensa y cosas así. Y calculo que aproximadamente la mitad de lo que hicimos, y muchas de las cosas en las que tuvimos problemas, creo que éramos ingenuos, en realidad no necesitábamos hacerlo y hubiéramos tenido el mismo nivel de éxito, ¿sabes?”.