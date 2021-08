Creadores de The Promised Neverland publicarán un libro de historias cortas

En el número más reciente de la revista Weekly Shone Jump se anunció que Kaiu Shirai y Posuka Demizu, creadores de The Promised Neverland, publicarán una colección de historias cortas en septiembre próximo.

Según fue dado a conocer, en esta se incluirá el epílogo de The Promised Neverland, que tiene por nombre “Dreams Come True”, que se publicó originalmente durante una exhibición que tuvo la franquicia en diciembre del 2020.

Entre los one shots incluidos se encontrará DC3, el cual se publicó recientemente a través de Manga Plus, además de 0We Were Born’, ‘Poppy no Negai’ y ‘Spirit Photographer: Saburo Kono’, además de un one shot exclusivo para el libro.

The Promised Neverland comenzó su publicación en agosto del 2016 y se extendió hasta junio del 2020 en la revista Weekly Shonen Jump.