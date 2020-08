Creadores de trampas de Warzone se disculpan luego de ser demandados por Activision

Sin duda uno de los principales problemas que tienen los videojuegos online, son las trampas, y es que no hay nada más disruptivo que un sujeto que ocupa diferentes herramientas externas para tener ventajas por sobre el resto. Ahora unos creadores de trampas para el juego Call of Duty: Warzone se disculparon luego de ser demandados por Activision.

Se trata de CxCheats, quienes dieron a conocer a través de su Discord que “Como algunos de vosotros sabréis, Activision Publishig, Inc ha registrado una demanda contra CxCheats.net y nos ha dejado claro que nuestros servicios violan su Acuerdo de usuario”.

Según explicaron desde el organismo, que vendía las trampas a los jugadores, “Como resultado de la denuncia de Activision, hemos acordado cesar el desarrollo y soporte de todos los productos relacionados con Call of Duty o servicios vendidos a través de la web”, agregando que “estos productos no volverán a CxCheats de ninguna forma”.

Según complementaron “también deberíais ser conscientes de que usar herramientas de terceros en Call of Duty podría resultar en la suspensión o eliminación de vuestra cuenta por parte de Activision Publishing, Inc o por parte de los desarrolladores”, agregando “Nos disculpamos por cualquier daño que hayamos podido causar a los jugadores de Call of Duty”.