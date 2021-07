“Crezcan de una puta vez”: Kevin Smith le respondió a los fans enojados con su nueva serie de He-Man

Masters of the Universe: Revelation solo lleva un día disponible en Netflix, sin embargo, la nueva serie de He-Man ya está al centro de una polémica.

Resulta que no todos los fanáticos quedaron conformes con lo que sucede con el héroe titular en la nueva serie desarrollada por Kevin Smith por lo que, según explica Uproxx, algunas personas no solo habrían comenzado a criticar a la producción en redes sociales, sino que también habrían empezado a bombardearla con reseñas negativas en plataformas como Rotten Tomatoes.

Si ya vieron Masters of the Universe: Revelation pueden deducir de lo que estamos hablando, pero si aún no están al día con la nueva serie, les advertimos que a continuación encontrarán spoilers.

Masters of the Universe: Revelation ha sido promocionada como una continuación de la serie original de He-Man y compañía, pero algunos fanáticos consideraron que eso sería engaño a raíz de la aparente muerte de He-Man y Skeletor que da pie a una mayor importancia de Teela en la trama.

Por supuesto, todos tienen la libertad de disfrutar o no de un programa, pero el hecho de que algunas personas apunten contra la serie sin verla y prejuzguen sus planes para los siguientes episodios tratando como a una “trampa” a la promoción de Masters of the Universe: Revelation, simplemente molestó a Kevin Smith.

Así, al ser consultado por esta situación en una reciente entrevista con Vairety, el cineasta no dudó en emplazar a los críticos de su producción.

“Veo a la gente online diciendo: ‘¡Oye, se están deshaciendo de He-Man!’”, señaló Smith. “¿De verdad crees que Mattel Television, quien me contrató y me pagó dinero, quiere hacer un puto programa de Masters of the Universe sin He-Man? Crezcan de una puta vez, hombre. (...) Eso me dejó alucinado, un montón de gente diciendo: ‘Oh, lo huelo. Esto es un cebo y un cambio‘”.

“Ha sido interesante ver quién es realmente un fanático”, agregó el director. “Porque cualquiera que diga: ‘Oh, hombre, no hay suficiente He-Man’ o algo así, no entiende el programa en el que lo basamos. Había episodios en los que perdió la espada y nunca se convirtió en He-Man. No era como si He-Man siempre hubiera salvado el día. Sus amigos lo ayudaron. Ese era el puto punto del programa”.

Los episodios que se estrenaron esta semana son solo la primera parte del primer ciclo de Masters of the Universe: Revelation por lo que para complementar las palabras de Smith, Variety destaca que la segunda parte de la serie abordará una trama donde Príncipe Adam se tiene que recuperar y que originalmente era la propuesta de Rob David para la serie.

Pero ¿bastará eso para que los fanáticos que están molestos acepten la propuesta de esta nueva serie? Eso todavía es un misterio, pero Smith no parece muy preocupado.

“En realidad, esto es un poco halagador. Tanto The Boys como Capitana Marvel también pasaron por esto, así que estoy en buena compañía. El review-bombing es transparente, así que afortunadamente no nos hará tropezar. ¿Pero sabes qué *puede* hacernos tropezar? ¡Mis zapatillas Puma de Skeletor de Footlocker!”, señaló Smith en un tweet junto a un artículo sobre el review-bombing a su serie.

La segunda parte de Masters of the Universe: Revelation podría llegar entre fines de este año e inicios de 2022.