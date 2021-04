Cruella y The Bad Batch destacan en los estrenos de Disney Plus para mayo

Si después del final de The Falcon and the Winter Soldier se están preguntando cómo pueden sacarle provecho a su suscripción de Disney Plus, en mayo la plataforma de streaming de la Casa de Mickey Mouse tendrá algunas novedades para ustedes.

En primer lugar y como parte de una estrategia que ya probó con Raya y el Último Dragón, Disney Plus estrenará a su nueva película de Cruella de Vil mediante el sistema “Premier Access”. Es decir, si quien ver a la cinta protagonizada por Emma Stone durante los próximos días, tendrán que sumarle una cifra extra a su suscripción para poder conocer esta historia de origen de la villana que aterroriza a los dálmatas.

Pero, si no están dispuestos a gastar más dinero, la oferta de Disney Plus para mayo también incluye a The Bad Batch, la nueva serie animada de Star Wars, y la segunda temporada de la serie de High School Musical. Todo además del debut en la plataforma de The Gifted, una serie de mutantes que fue realizada por Fox, Phineas y Ferb la película: A través de la segunda dimensión, y varios documentales.

Por lo que, sin más preámbulos, pueden revisar los estrenos de Disney Plus para mayo a continuación:

Star Wars: The Bad Batch (4 de mayo): Esta nueva serie animada de la icónica franquicia espacial se enfoca en la Fuerza Clon 99, un grupo de clones experimentales de élite que en esta oportunidad tendrán que navegar un mundo posterior a The Clone Wars.

High School Musical: El musical: La serie -Temporada 2 (14 de mayo): En el nuevo ciclo de la serie los protagonistas tendrán la misión de armar una obra de La Bella y la Bestia, sin embargo, eso no hará las cosas más sencillas y las tensiones con la escuela rival, North High, no tardarán en aparecer.

La ciencia de lo absurdo - Temporada 8 (21 de mayo): Disney dice que en los nuevos episodios de este programa “algunos científicos novatos luchan por el título del más desinformado al probar principios científicos como el par de fuerzas, la gravedad y las leyes de Newton. Nuestros científicos novatos aprenden por las malas: intenta romper las leyes científicas, y las leyes te romperán a ti”.

Colección de cortos Launchpad de Disney (28 de mayo): La versión inaugural de esta apuesta contemplará seis cortometrajes live-action que fueron desarrollados por distintos creadores y prometen presentar propuestas únicas aunque todos giran en torno al tema del descubrimiento.

Cruella (28 de mayo, mediante Premiere Access): Ambientada en la ciudad de Londres en la década de 1970, esta película mostrará el origen de Cruella de Vil (Emma Stone), la icónica villana de 101 Dálmatas.

Otros estrenos