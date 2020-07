Crunchyroll alcanza los tres millones de suscriptores de pago

Durante la jornada de hoy, la plataforma de streaming, Crunchyroll, anunció que alcanzaron los tres millones de suscriptores de pago, y los 70 millones de usuarios registrados en total.

Según mencionó Joanne Waage, manager general de Crunchyroll, “El crecimiento global de Crunchyroll ha sido increíble. Desde su lanzamiento en 2006 nos tomó unos 10 años alcanzar el primer millón de suscriptores. Nos tomó solo dos años tras eso alcanzar los dos millones, y menos todavía alcanzar los tres millones de suscriptores en los que nos encontramos hoy”.

Además agregó que “no medimos nuestro éxito solo en base a los suscriptores de pago. Tenemos una comunidad activa y en constante crecimiento de más de 70 millones de usuarios registrados. Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a crecer el amor por el anime a nivel global, y estas cifras nos confirman que nuestro cariño por lo que hacemos está mereciendo la pena... y esto es solo el principio”.

Cabe mencionar este 2020, se anunciaron los Crunchyrolls Originals, los cuales llevaron las adaptaciones de Tower of God y The God of High School a la plataforma.