Crunchyroll será el encargado de distribuir la próxima película de Makoto Shinkai , Suzume no Tojimari

Durante la jornada de este jueves desde Crunchyroll dieron a conocer que serán los encargados de la distribución mundial, con ecepción de Asia, de Suzume no Tojimari, la nueva película de Makoto Shinkai.

Según fue dado a conocer por parte de la plataforma, el acuerdo se realizó en el marco del Festival de Cine de Cannes y fue negociado por Asa Suehira, Jefe de Contenidos de Crunchyroll, Vincent Maraval, CEO de Wild Bunch International y Akihiro Takeda de TOHO.

El filme, el primero de Shinkai tras el estreno de Weathering with You en 2019 tiene su estreno programado para el próximo 11 de noviembre en Japón, mientras que al resto de territorios se espera que llegue a comienzos de 2023.

Desde Crunchyroll señalaron que mientras en Norteamérica serán el único distribuidor, en el caso de Latinoamérica, la película será distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

El filme será escrito y dirigido por Makoto Shinkai, mientras que Masayoshi Tanaka, quien colaboró con el autor tanto en Your Name. como en Weathering With You será el encargado del diseño de personajes.

Tras el éxito de Your Name., Makoto Shinkai se convirtió en uno de los directores más reconocidos del género, y entre sus otras obras se encuentran, Hoshi wo Ou Kodomo, 5 centímetros por segundo y El jardín de las palabras.