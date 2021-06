¿Cuánto amas a tu perro? Adolescente empujó a un oso para proteger a sus mascotas en un video viral

Hay personas que dicen que el amor por sus perros es incondicional, pero una adolescente estadounidense fue un paso más allá y demostró su preocupación por sus mascotas en un curioso video que no tardó en volverse viral.

Resulta que durante esta semana una usuaria de TikTok identificada como bakedlikepie compartió un video protagonizado por su prima, una joven 17 años que no dudó en empujar a nada más ni nada menos que un oso para proteger a sus perros.

Las acciones de la joven identificada como Hailey Morinico fueron registradas por una cámara de seguridad donde se puede apreciar cómo un oso y dos oseznos están sobre el muro de una casa cuando repentinamente llegan los perros de esa propiedad.

El encuentro entre los canes y los osos obviamente desata un caos y desde el interior del hogar aparece una joven que sin dudarlo decide empujar al oso para que se vaya y deje a sus perros.

Este video obviamente no pasó inadvertido y en redes sociales las personas rápidamente comenzaron a reflexionar sobre qué harían en el lugar de la joven e incluso algunos comenzaron a clamar por ayuda para el oso en referencia a un rap de Mystikal.

“Amo a mi gato. Pero, ¿lo amo lo suficiente como para empujar a un oso pardo para salvarlo? ¡Esta señora ama a sus perros! ¡Sacó a la WWE contra un oso pardo para salvar a sus perros!”

“Si alguna vez me ves peleando en el bosque con un oso pardo ¡AYUDA AL OSO!”

“La chica llegó corriendo a 80 millas por hora y empujó a un jodido oso. Hombre, en ese punto ayuda al oso”.

“Todavía no puedo creerlo, esa dama manejó al oso como guerrera. Ayuden al oso”.

Hailey Morinico, la protagonista del video, compartió su propio registro para explicar esta situación que perfectamente podría pasar como una anécdota inventada si no existiese un video.

Así, Morinico contó que cuando sintió ladrar a sus perros pensó que solo era una disputa con otro can, sin embargo, cuando llegó hasta el patio se percató que estaban peleando con un oso. No obstante, eso no cambió su misión.

“Cuando fui para allá para ver a qué le estaban ladrando estaba como: ‘ese es un perro de aspecto gracioso’”, señaló Morinico en un video que subió a TikTok. “Y para cuando llegué allí, el oso quería literalmente llevarse a uno de mis perros. Ella es la bebé y, como su esclava, tengo que protegerla”.

“Empuja a un oso, empuja a un depredador, hombre. Para ser honesta, no creo que lo empujara tan fuerte. Solo lo empujé lo suficiente para que perdiera el equilibrio”, agregó la joven antes de explicar que en la huida con su perro además se torció un dedo.

Y ustedes ¿creen que podrían enfrentarse a un oso para proteger a sus perritos?