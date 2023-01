Cyberpunk 2077: Phantom Liberty es la expansión más costosa que ha hecho CD Projekt Red

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la expansión que tiene en camino el popular juego de CD Projekt Red, es la más costosa que ha realizado el estudio en su historia según fue dado a conocer en una reciente entrevista.

Marek Bugdoł de CD Projek RED en conversación dio a conocer la información en conversación con Parkiet, donde señala que el presupuesto ha sido mayor para esta expansión superando al que tuvieron otras expansiones como las de The Witcher 3 (Hearts of Stone y Blood and Wine).

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty se espera que llegue en algún punto de este año, y aunque no tiene una fecha exacta, se sabe que sólo estará disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, quedando fuera la generación pasada de consolas.

“Esperamos que las nuevas aventuras y personajes atraigan a aquellos que ya conocen Cyberpunk y también anime a nuevos usuarios a empezar a jugar en Nighty City”, mencionó en la ocasión.

Según se conoció hace un tiempo Phantom Liberty será la única expansión que tendrá Cyberpunk 2077.