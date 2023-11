Daisy Ridley anticipó que está “muy entusiasmada” con la nueva película de Star Wars

La actriz Daisy Ridley abordó cómo enfrentó su regreso a la saga de Star Wars, luego de que fuese anunciada una nueva película - dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy - que estará situada 15 años después de los sucesos de The Rise of Skywalker.

“Cuando estuve en Sundance, no sabía sobre la nueva película... desayuné con Kathy [Kennedy] y pensé que se trataría solo de un desayuno”, dijo la actriz a The Hollywood Reporter.

“Y luego se mencionó este proyecto, así que pensé en ello. Me encantó la historia y pensé: ‘Está bien’. Las cosas sucedieron bastante rápido y me sentí como si estuviera instantáneamente en un escenario siendo presentada a Sharmeen... honestamente, todo eso me hizo volver a tener 20 o 21 años, o fuese la edad que tenía cuando se anunció el Episodio 7. Me quedé petrificada, abrumada, muy nerviosa, pero la respuesta fue realmente maravillosa”, planteó.

La actriz adicionalmente recalcó que aún no ha leído un guión, pero en otra conversación con Collider aseguró que “la historia es realmente cool” y por ahora está a la espera de leerla. “No tengo mayores actualizaciones. No es lo que esperaba, pero estoy muy entusiasmada”, dijo.

La película fue anunciada en el evento Star Wars Celebration y por ahora solo está claro que abordará “la reconstrucción de la Nueva Orden Jedi y los poderes que surgen para destruirla”.