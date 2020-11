Daisy Ridley cree que Rey recibió un “final perfecto” en Star Wars: The Rise of Skywalker

Gracias al éxito de The Mandalorian, Disney planea seguir expandiendo el universo de Star Wars de la mano de nuevas producciones para Disney Plus. En ese sentido, la compañía actualmente se encuentra trabajando en apuestas centradas en personajes como Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor. Pero ¿podría Disney concretar una serie centrada en Rey?

Aunque por ahora nada apunta a que eso es una posibilidad, la actriz encargada de interpretar al personaje en las secuelas de Star Wars, Daisy Ridley, comentó que en este momento cree que la historia de su personaje está cerrada y está bastante satisfecha con como terminó.

“Creo que para mí la belleza del Episodio IX es que termina con tanta esperanza y tanto potencial. Siento que ese fue el final perfecto de Rey. La gran batalla fue en los Episodios VII, VIII y IX”, dijo Ridley en una entrevista con IGN. “Creo que en realidad probablemente está corriendo por el bosque en algún lugar pasándolo muy bien (tras los eventos de The Rise of Skywalker)”.

Star Wars: The Rise of Skywalker concluyó la historia de Rey revelando que la Jedi en realidad era nieta de Palpatine, pero eventualmente su historia terminó dejando atrás ese legado y autodenominándose como Rey Skywalker en Tatooine.

En ese sentido, Ridley parece estar conforme con la conclusión de la historia de Rey y, como a lo largo de su conversación con IGN expresó que le gustaba The Mandalorian, apuntó a que le gustaría que el universo de Star Wars continuara expandiéndose en esa dirección.

“Me siento total, totalmente satisfecha con cómo terminó esa historia. No sé qué más podría hacer ella que yo no tuve que hacer”, señaló la actriz. “Además, hay tantos personajes increíbles en Star Wars, que es algo asombroso. Estaba viendo el nuevo episodio de The Mandalorian, y están esos los lugares a los que puede ir más allá, incluso donde está ahora es muy emocionante“.