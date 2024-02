Dakota Johnson no ha visto Madame Web

La protagonista de Madame Web, Dakota Johnson, ha dado a conocer que aún no ha visto la película, aunque señaló que puede que la vea “algún día”.

En una reciente entrevista radial por la promoción del filme es que la actriz señaló que no suele ver sus propias película, para no darse a ella misma una “crisis existencial”.

“Probablemente no... No sé cuándo lo veré. No me gusta”, explicó la actriz, a la vez que agregó que “No ver mis películas es como autocuidado”.

En la ocasión, la actriz señaló que tampoco se busca en google y que cuando va a las Premiere suele ir a cenar.

Cabe mencionar que la actriz recientemente señaló que estaba dispuesta a una posible secuela del filme.

Madame Web no ha tenido el mejor de los recibimientos, recibiendo fuertes cuestionamientos. Puedes leer nuestra reseña en el siguiente enlace.