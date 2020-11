Dan a conocer el elenco que dará vida al live-action de Cowboy Bebop

Desde hace un tiempo que no se tenía información del live-action de Cowboy Bebop que está preparando Netflix, y ahora de la mano de Deadline es que anunciaron algunos de los actores que se sumarán a la producción.

Es así como Geoff Stults (Little Fires Everywhere, 12 Strong), Tamara Tunie (Black Earth Rising, Dietland), Mason Alexander Park (Hedwig and the Angry Inch National Broadway Tour), Rachel House (Thor Ragnarok, Soul), Ann Truong (Strikeback!, Hard Target 2) y Hoa Xuande (Ronny Chieng: International Student, Top of the Lake), se suman a esta producción basada en la aclamada serie de Sunrise y que fue dirigida por Shinichiro Watanabe.

De esta forma, estos actores se sumarán a los protagonistas de la historia, que ya habían sido anunciado con anterioridad y entre los que se encuentra: John Cho como Spike Spiegel, Mustafa Shakir como Jet Black, Daniella Pineda como Faye Valentine, Alex Hassell como Vicious y Elena Satine como Julia.

Según fue dado a conocer del nuevo elenco, Geoff Stults interpretará a Chalmers, sobre el cual desde Netflix mencionan “es el paradigma de un abogado del oeste. También es el antiguo compañero del ex inspector Jet Black en la división de homicidios de la ISSP (Policía del Sistema Intersolar)”.

Por otro lado, Tunie interpretará a ANA, quien es la propietaria del club de jazz y blues más popular de marte. Mason Alexander Pack interpretará a Gren, quien es la mano derecha de Ana y encargado de atender a los clientes.

Rachel House interpretará a Mao, quien es la capo del sindicato de la familia de los Tigres Blancos. Finalmente An Troung y Hoa Xuande interpretarán a Shin & Lin dos secuaces de Vicious.

Esta serie está siendo coproducida por Netflix y Tomorrow Studios. El guion correrá de la mano de Christopher Yost, mientras que el creador original, Shinichiro Watanabe, será consultor y asesor de la serie.