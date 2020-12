Dan a conocer nuevo póster de Evangelion 3.0 + 1.0

Finalmente tras una larga espera es que ya todo parece estar listo para el estreno de Evangelion 3.0 + 1.0, y ahora es que fue dado a conocer un nuevo póster de la película que pondrá fin a ‘Rebuild of Evangelion’.

Este póster, junto con volver a confirmar el estreno para el próximo 23 de enero, cuenta con emotivo mensaje el cual señala “Adiós, Evangelion”.

Hay que recordar que esta cuarta película, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, tenía programado su estreno en Japón para el próximo 27 de junio, pero finalmente fue pospuesto debido a la emergencia que se vive a nivel mundial producto del coronavirus.

En julio de 2019 fueron dados a conocer los primeros 10 minutos del filme que pondrá un fin a la tetralogía que comenzó en 2007 con Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, y que continuó en 2009 con Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2012.

Este fin de semana se dio a conocer un nuevo tráiler de la película, el cual puedes ver en el siguiente enlace.