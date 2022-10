Dan Harmon confía en que Donald Glover será parte de la película de Community: “Creo que va a volver”

Desde que se confirmó que Community finalmente tendría una película los fanáticos de la serie ideada por Dan Harmon se han preguntado qué otros nombres se sumarán a la producción. Después de todo, mientras Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash y Ken Jeong aseguraron su regreso, ni Donald Glover ni Yvette Nicole Brown ni Chevy Chase han sido ratificados como parte del elenco.

Pero mientras un retorno de Chase como Pierce parece difícil, recientemente el propio Dan Harmon planteó que probablemente Donald Glover será parte de la película.

Durante una conversación con el portal Variety en el contexto de la Comic-Con de Nueva York, Harmon fue consultado sobre qué sucederá con el intérprete de Troy en la película.

“Creo que Donald vendrá, basado en el boca a boca, pero es solo que el acuerdo no es oficial o no fue oficial. Sería difícil comprometerse realmente a hacer esto sin Donald”, dijo Harmon. “Así que creo que va a volver. Creo que si faltan nombres en una lista, es porque los nombres que están en la lista, sus acuerdos están lo suficientemente acordados como para que esté bien decir que están en la lista, y cualquiera que no esté en una lista, ese simplemente no es el caso aún. Así que no hay nada oficial sobre que alguien esté fuera”.

Por ahora no está claro quién dirigirá la película de Community y, según Harmon, todavía no hay nada sellado al respecto. No obstante, el creador de la serie y co-guionista de la película valoró que aquello permita que se revelen detalles poco a poco sobre esta apuesta.

“Ese proceso (para sumar un director) aún no ha comenzado... También es emocionante poder anunciar simplemente: ‘Fulano de tal dirigirá’ y ‘Ahora Donald Glover está oficialmente involucrado de verdad’, y podemos repartir estos anuncios’”, dijo Harmon.