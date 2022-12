Dan Harmon descartó al paintball y Dungeons & Dragons como focos de la película de Community

Dan Harmon confirmó que dos populares conceptos de los episodios de Community no serán parte de la trama central para la esperada película de la serie.

En una aparición en el podcast “Six Seasons and a Podcast” el creador de Community descartó que el paintball y Dungeons & Dragons fueran cosas centrales en la cinta que está en desarrollo para el streaming Peacock.

“Es mucho más fácil para mí descartar cosas que decirte lo que estamos buscando”, dijo Harmon (vía Deadline). “Por ejemplo, decimos: ‘¿Realmente creemos que sería una buena idea que fuera un episodio de paintball?’. Es una de las primeras cosas que se debe descartar porque es lo primero que se te pasa por la cabeza y es una problema con el concepto de la película de Community”.

“Hicimos muchos episodios en los que estás alegremente encerrado en una construcción que no es una narrativa de sitcom tradicional, sino más bien a través de la lente de David Fincher o Martin Scorsese. Hubo muchos episodios especiales que fueron como homenajes al género. Lo del paintball fue uno de ellos. Intentamos hacer un montón más de paintball, y todas eran cosas perfectamente maravillosas para hacer, pero ¿habría algo que capturara la alegría del episodio original de paintball?”, añadió el responsable de la serie.

Sin duda los episodios de paintball están entre los más icónicos del programa. Sin embargo, más allá de que una película en esa línea no sería sorprendente, Harmon también reconoció que sería algo complejo debido al contexto de la historia.

“Estás corriendo con armas en una escuela, lo que nunca fue una buena idea en la televisión, incluso en ese entonces”, dijo Harmon. “¿Cómo podemos hacer eso de una manera que sea aceptable? Te sientas a escribir la película y dices: ‘Entonces, ¿lo haríamos bien?’ Porque es tan emblemático de lo que hizo que nuestro programa fuera especial y los triunfos que tuvimos, las cosas con las que contribuimos como programa. O jugábamos a Dungeons & Dragons durante 90 minutos. Debo descartarlo, tal vez un mejor escritor no lo haría”.

Pero eso no es todo lo que Harmon descartó para la película de Community ya que también planteó que no quiere usar recursos comunes en reuniones de este tipo.

“No vas a hacer nada terriblemente inteligente al usar la desaparición o la resurrección de la escuela como un dispositivo porque no quieres que gran parte de tu película se gaste irreconocible”, aseguró Harmon. “No sería descabellado sugerir que ha pasado suficiente tiempo en ‘Community’ como para que el mundo, y no estos personajes, haya cambiado tan significativamente que hay mucho con lo que lidiar. No han estado juntos en mucho tiempo, pero no es porque se juraron el uno al otro… hay una razón para estar juntos y hay una razón por la que tienen que permanecer juntos”.

La película de Community será desarrollada por el propio Harmon y hasta ahora está confirmado que contará con Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash y Ken Jeong como parte de su elenco.