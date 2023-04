Dana White valoró la unión de la UFC y WWE tildando a Vince McMahon de “salvaje”

Este lunes fue confirmado oficialmente que una nueva empresa pública será creada para reunir tanto a las artes marciales mixtas de la UFC con la lucha libre de la WWE. Bajo el paraguas del conglomerado Endeavor Group, que adquirió a la compañía liderada por la familia McMahon, ambos reconocidos espectáculos crearán nuevas sinergias, forjarán nuevos acuerdos económicos y buscarán potenciarse para llegar aún más lejos.

En ese contexto, Dana White, exdueño de la UFC y actual presidente de la compañía, valoró el negocio y destacó a la figura de Vince McMahon, quien se mantendrá con un puesto ejecutivo importante dentro de la nueva empresa.

“Esta compañía [UFC] ha estado en llamas durante los últimos siete años y ahora que agregaremos a WWE a la cartera, estoy emocionado de llevar esto a otro nivel. Vince es un salvaje en el espacio de la lucha libre, Ariel Emanuel es una bestia en lo que hace [como CEO de Endeavor], y luego agregando lo que nosotros en UFC traemos a la mesa, no hay límite para lo que esta compañía puede lograr en los próximos cinco años”, destacó White.

Tras la adquisición de la WWE por parte de Endeavor, se creará una nueva empresa que ya ha sido valuada en $21 mil millones de dólares. Diversos reportes han planteado que Vince McMahon buscó un comprador que lo mantuviera involucrado, ya que durante el año pasado tuvo que dejar su puesto a raíz de una polémica revelación sobre pagos extrajudiciales y demandas por abuso sexual.

Respecto a esa controversia, y a propósito del anuncio de la adquición, McMahon reconoció que ha cometido “errores”.

“He cometido errores, obviamente, personal y profesionalmente a lo largo de mis 50 años de carrera. He reconocido cada uno de ellos y luego seguí adelante. No estoy seguro de las cosas heredadas. No lo voy a escribir. No sé. Quiero decirlo como alguien que se divirtió extraordinariamente, tuvo una gran pasión por lo que hacía y terminó con el negocio más grande que jamás haya hecho en su vida”, afirmó a CNBC.

A la fecha, McMahon recalcó que Triple H seguirá al mando del aspecto creativo de las historias de la WWE.