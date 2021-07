Daniel Craig se refirió a su despedida de James Bond con No Time To Die

Cuando No Time To Die finalmente comience a presentarse en cines durante los próximos meses, la película no solo se posicionará como la entrega número 25 de la franquicia de 007 sino que también figurará como la despedida de Daniel Craig del icónico papel del espía.

En ese sentido, aunque la espera por el estreno de No Time To Die ha tomado más de lo presupuestado debido a la pandemia, recientemente la revista Total Film dio a conocer una entrevista con Craig donde el actor abordó su despedida de James Bond.

Craig debutó como James Bond en Casino Royale durante 2006 y originalmente planeaba dejar el rol después de lo que fue Spectre en 2015.

“Pensé que probablemente no era físicamente capaz de hacer otra (película)”, explicó Craig de sus planes iniciales después de Spectre. “Para mí, estaba muy claro que no iba a regresar”.

Pero en última instancia el actor cambió de parecer y después de tomarse un tiempo accedió a regresar por última vez como 007. Todo para una película que según él tendrá un “carácter definitivo” para su interpretación de Bond.

De hecho, en la misma entrevista con Total Film, Barbara Broccoli, una de las productoras a cargo de la saga de Bond, planteó que No Time To Die será una despedida completa para la versión del espía interpretada por Craig. “En términos de cerrar la historia, el círculo está completo ahora. Se siente emocionalmente satisfactorio”, sentenció Broccoli.

Pero no esperen que debido a esa propuesta la próxima película de James Bond pase toda su duración homenajeando al personaje principal ya que el propio Craig recalcó que con la participación de Phoebe Waller-Bridge en el equipo creativo quisieron sacudir un poco las cosas para 007.

“Phoebe entró e inyectó algo de brillantez a la situación, y un tono que realmente buscaba”, comentó Craig antes de apuntar a elementos como la caracterización del personaje de Ana de Armas y los cambios al entorno de Bond. “Lo que queríamos hacer no era ridiculizarlo, era compartir la diversión con la audiencia. Pero tienes que ser respetuoso con lo que es”.

No Time To Die fue dirigida por Cary Joji Fukunaga y su estreno está fijado para octubre en Estados Unidos.