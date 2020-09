Daniel Craig será el único actor que regresará para Knives Out 2

En entrevista con Magazine, el director Ryan Johnson explicó que actualmente está escribiendo a la extensión de Knives Out, la exitosa película de suspenso que presentó el año pasado.

Tal como lo ha explicado en el previo, el objetivo de esta nueva entrega será recuperar al detective interpretado por Daniel Craig, llamado Benoit Blanc, por lo que será el único personaje que retornará.

“Estoy escribiendo otra Knives Out. Ha sido algo que me ha jodido la mente porque me senté en la idea para la primera durante cerca de 10 años. Y esta la estoy comenzando con una página en blanco”, explicó.

“No es realmente una secuela de Knives Out. Necesito llegar a un título para ella para que pueda parar de llamarla ‘La secuela de Knives Out’ porque es solo Daniel Craig como el mismo detective con un elenco totalmente nuevo", agregó el director.

Knives Out tuvo un presupuesto de alrededor de $40 millones de dólares y recaudó alrededor de $310 millones de dólares, siendo todo un éxito. Johnson fue nominado en la categoría de mejor guión original en los Premios Oscar.