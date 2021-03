Daniel Radcliffe interpretará al villano de The Lost City of D, la nueva película de Channing Tatum y Sandra Bullock

Daniel Radcliffe se sumó al elenco de la nueva película de Channing Tatum y Sandra Bullock. De acuerdo a Deadline, el actor que interpretó a Harry Potter en las populares películas dará vida al villano principal de The Lost City of D.

Esta nueva película será dirigida por Adam y Aaron Nee (Band of Robbers, Masters of the Universe) y girará en torno a la historia de una novelista romántica (Bullock) que será secuestrada junto al modelo de la portada de sus libros (Tatum) y eventualmente ambos terminarán en “una aventura salvaje en la jungla, demostrando que la vida puede ser mucho más extraña y más romántica que cualquiera de sus ficciones de bolsillo”.

Por ahora no hay muchos detalles sobre el papel que tendrá Radcliffe y como mencionamos anteriormente solo se sabe que será el villano de esta historia.

The Lost City of D tendrá un guión de Dana Fox (How to be Single) que a su vez estará basado en un tratamiento de Seth Gordon (Horrible Bosses) y su elenco también contará con Patti Harrison (A Simple Favor) y Da’Vine Joy Randolph (Dolemite Is My Name).