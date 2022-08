Daniel Radcliffe protagoniza una parodia a las películas biográficas en el nuevo tráiler de la cinta sobre Weird Al Yankovic

Desde Elvis pasando por Bohemian Rhapsody hasta proyectos en desarrollo sobre los Bee Gees y Amy Winehouse, las películas sobre la vida de distintos cantantes se han convertido en algo sumamente atractivo (y rentable) para Hollywood durante el último tiempo. Y por supuesto un fenómeno de ese tipo no podía dejar indiferente a Weird Al Yankovic, el musico reconocido por sus parodias que tendrá su propia película biográfica.

Pero no esperen que la cinta titulada Weird: The Al Yankovic Story sea como las producciones cinematográficas mencionadas anteriormente porque, fiel al estilo de Yankovic, esta producción amparada por The Roku Channel también intentará parodiar a las denominadas biopics y así lo deja claro su primer tráiler.

Como podrán ver en el video que está más adelante, Weird: The Al Yankovic Story explorará la vida del músico titular añadiéndole una buena dosis de drama de la mano de la interpretación de Daniel Radcliffe y la aparición de figuras como Evan Rachel Wood como la mismísima Madonna.

Así, en medio de un recorrido por hitos verdaderos de las carrera de Yankovic, todo apunta a que esta producción también pondrá sobre la mesa un poco de ficción y humor.

Sin más preámbulos, pueden ver el tráiler de Weird: The Al Yankovic Story aquí:

Weird: The Al Yankovic Story fue dirigida por Eric Appel (Die Hart, Brooklyn Nine-Nine) en base a un guión co-escrito por él y el propio Yankovic y se estrenará el 4 de noviembre en Estados Unidos mediante The Roku Channel.