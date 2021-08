Daniel Radcliffe tiene claro a qué personajes le gustaría interpretar en un eventual reinicio de Harry Potter

Considerando la popularidad de las películas y los libros sería absurdo creer que Harry Potter nunca tendrá un reinicio, remake o secuela. Después de todo, aunque hasta ahora Warner Bros no ha tocado a las cintas, el estudio sigue desarrollando al spin-off de Animales Fantásticos e incluso tendría planes para una serie ambientada en el mundo de la franquicia del niño mago.

En ese sentido, como la pregunta a estas alturas principalmente apunta a cuánto tardará en concretarse un reinicio de Harry Potter, el podcast Happy Sad Confused decidieron preguntarle directamente a Daniel Radcliffe a quién le gustaría interpretar en el marco de una nueva versión de la saga que lo lanzó a la fama.

Mientras Geraldine Viswanathan y Karan Soni, los compañeros de elenco de Radcliffe en Miracle Workers respondieron que les gustaría interpretar a Hagrid y Hermione respectivamente, el actor detrás de Harry se tomó las cosas un poco más enserio y señaló que le interesaría interpretar a Sirius Black o Remus Lupin.

“Probablemente me gustaría ir con Sirius o Lupin. Esos fueron siempre los dos personajes con los que pensaba: ‘Son geniales’. Y también me gustó, obviamente, mi experiencia de filmar esas escenas, con esas personas, me sesga y son algunos de mis recuerdos favoritos”, dijo Radcliffe.

En las películas de Harry Potter el actor encargado de dar vida a Sirius Black fue Gary Oldman, mientras que David Thewlis interpretó a Remus Lupin. Ambos personajes no solo son claves para la historia del Harry, sino que también son los favoritos de varios fanáticos por lo que claramente serían elecciones interesantes para Radcliffe en un hipotético reinicio donde otra persona asuma el papel del niño que vivió.

Pero claro, por ahora no hay planes concretos para nuevas películas de Harry Potter y por ende Radcliffe seguirá ligado al papel titular en los recuerdos de los fanáticos.