Danielle Brooks se sumó al elenco de la serie de Peacemaker

El desarrollo de la serie de Peacemaker sigue avanzando y pocos días después de James Gunn contara que ya estaba realizando la cuarentena pertinente para comenzar el trabajo en la serie, se reveló a una nueva integrante del elenco.

De acuerdo a Deadline, Danielle Brooks será parte de la serie de Peacemaker y tendrá la misión de interpretar a un personaje llamado Leota Adebayo en esta producción que explorará el origen del personaje titular que será interpretado por John Cena tanto en esta producción como en The Suicide Squad.

Por supuesto, Brooks es conocida por su trabajo en la serie Orange is the New Black (OITNB) y aunque Deadline no entregó más detalles sobre su papel en Peacemaker, el propio James Gunn tanteó qué se puede esperar del rol de la actriz.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el director y guionista de la serie explicó que estaba “muy emocionado de tener a Danielle Brooks” en el programa y que estaba “aún más emocionado de que todos ustedes vean el personaje que interpreta”.

“Leota Adebayo es alguien de quien todos hablarán”, escribió Gunn. “He sido un admirador del trabajo de Danielle durante mucho tiempo (sí, soy fan de OITNB), que es una de las razones por las que escribí el papel específicamente para ella".

Gunn cerró su publicación reiterando que está en cuarentena en Canadá con miras al inicio de la pre-producción de la serie que, además de Cena y Brooks, contará con la participación de Steve Agee como John Economos.

La serie de Peacemaker aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que comience su producción a inicios de 2021.