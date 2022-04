Danny DeVito cree que Colin Farrell hizo un buen trabajo como El Pingüino aunque sigue prefiriendo las películas de Batman de Tim Burton

Por cortesía de su trabajo en Batman Returns, Danny DeVito está detrás de una de las interpretaciones más famosas de El Pingüino fuera de los cómics de DC. En ese sentido, considerando que actores como Jim Carrey han sido críticos de sus sucesores en el mundo de las adaptaciones del hombre murciélago, desde The Wrap no dudaron en preguntarle a DeVito qué opinaba sobre el trabajo de Colin Farrell como Oswald Cobblepot en The Batman.

DeVito contó que ya vio la nueva película del hombre murciélago protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Todo antes de plantear que siente que Farrell hizo un buen trabajo como la nueva versión de El Pingüino para el cine.

“Sí (vi The Batman). Creo que Colin hizo un gran trabajo. Ciertamente era un ambiente diferente. Creo que era un Batman más serio, tenso y gangster”, comentó DeVito. “Por supuesto que habían tres italianos que eran malvados, los Falcones . Pero siento que en términos de actuaciones, creo que Colin - quien es un buen amigo mío- hizo un buen trabajo en eso. Te sacas el sombrero ante cualquiera que se siente en una silla de maquillaje por todo ese tiempo. Lo hice para El Pingüino y lo amé”.

Si bien DeVito no tendría reparos con la interpretación de Farrell y su mayor crítica a The Batman tendría que ver con la cantidad de comerciales que tuvo que soportar antes de la función, el actor que participó en Batman Returns aún preferiría a las cintas de Batman de Tim Burton por sobre esta nueva interpretación del vigilante comandada por Matt Reeves.

“Mi sentimiento al comparar las dos películas es que soy como un fan de Tim Burton. Me gusta lo caprichoso, lo operístico, lo descontento de que Pee-wee Herman me tira por un puente”, señaló el actor entre risas. “Eso me hace sonreír. Así que es una situación diferente, pero vi la película”.

La versión de El Pingüino que Farrell plasmó en The Batman recién estaba en sus primeras etapas al igual que el resto de los villanos de Gotham, por lo que se espera que una interpretación más definitiva del personaje se lleve a cabo en la serie que está en desarrollo para HBO Max.