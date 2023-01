Dave Bautista afirmó que nunca quiso ser como Dwayne Johnson en el mundo del cine y su objetivo es ser “un actor respetado”

Dwayne Johnson puede ser el luchador más famoso por su carrera actoral, pero eso no implica que todas las figuras del wrestling con ambiciones hollywoodenses quieran seguir el camino de “La Roca”. De hecho, en una nueva conversación con GQ otro reconocido luchador-actor reveló que parte de su objetivo al saltar al cine era no convertirse en el nuevo Johnson.

Esta semana GQ publicó una entrevista con Dave Bautista donde el ex-luchador no solo planteó que estaba aliviado de despedirse del MCU con Guardianes de la Galaxia Vol. 3, sino que también abordó su salto del ring a la pantalla.

Bautista explicó que no siempre quiso convertirse en actor, sin embargo, sus tensiones con la WWE y lo que califica como una negación de las mismas oportunidades que se le ofrecieron a John Cena lo llevaron a dar el salto.

“John Cena y yo encabezamos los espectáculos”, dijo Bautista. “Yo era (la cara de) SmackDown. Él era Raw. Pero estaba siendo utilizado en películas (producidas por WWE), comerciales de televisión y revistas, y yo solo encabezaba programas. De hecho, hubo un momento en el que él estaba haciendo una película y yo encabezaba tanto los programas como los pagos por evento. Era solo una sensación de: ‘No tenemos las mismas oportunidades’. No podría haberme importado menos la actuación. Sentí que me estaba convirtiendo en mi propio luchador. Me encantaba. No podía tener suficiente de eso”.

Eventualmente Bautista dejó la WWE y comenzó a perseguir una carrera en la actuación con papeles pequeños (pero no demasiados) en cintas directo para el mercado hogareño. Todo hasta que llegó Guardianes de la Galaxia. No obstante, aunque consolidó su nombre en el cine, en sus ambiciones “Batista” tenía algo claro.

“Nunca quise ser el próximo The Rock”, señaló. “Solo quiero ser un maldito buen actor. Un actor respetado”.

Mientras una de las críticas más comunes contra La Roca es que siempre actúa igual o parecido, en la misma entrevista Bautista valoró sus colaboraciones con Denis Villeneuve en Dune y Blade Runner 2049 y planteó que quiere seguir mejorando como actor de la mano de ese tipo de producciones.

“Honestamente, me importa un carajo (ser una estrella de cine)”, dijo Bautista. “No vivo una gran vida glamorosa. Vivo aquí en Tampa. No me importa el centro de atención, no me importa la fama. Solo quiero ser un mejor actor. Quiero el respeto de mis compañeros. No necesito elogios, realmente no, hombre. Se trata de la experiencia, de saber que logré algo”.