Dave Bautista se sentiría aliviado de despedirse del MCU con Guardianes de la Galaxia Vol. 3: “No sé si quiero que Drax sea mi legado”

Incluso antes de que se revelara el primer avance de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 el ex- luchador y actor Dave Bautista ya había indicado que esa película sería su despedida de Drax, el personaje que impulsó su popularidad y lo convirtió en una pieza clave del apartado espacial de Marvel Studios desde 2014.

Pero aunque sería sencillo imaginar que con el correr de los meses y el estreno de un celebrado especial navideño Bautista podría cambiar de opinión, recientemente el actor remarcó que no volverá como Drax tras Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

En el marco de una entrevista con GQ, Bautista explicó que quiere seguir avanzando como actor y siente que para ello no puede seguir dando vida a Drax. Obviamente el ex-luchador no desconoce lo que el personaje y el MCU hicieron por su carrera, pero también anhela experimentar otras cosas.

“Estoy muy agradecido por Drax. Lo amo”, dijo Bautista. “Pero hay un alivio (porque se acabó). No todo fue agradable. Fue duro interpretar ese papel. El proceso de maquillaje me estaba golpeando. Y simplemente no sé si quiero que Drax sea mi legado; es una actuación tonta y quiero hacer cosas más dramáticas”.

Recientemente Bautista apareció en Glass Onion, la nueva película de Knives Out y su desempeño en esa cinta llevó al director y guionista Rian Johnson a elogiarlo como el mejor luchador convertido en actor.

En ese sentido, Bautista sostiene que el también confía en su potencial y espera seguir explorándolo en roles lejos del MCU como lo que ha hecho con Denis Villeneuve en Dune y Blade Runner 2049.

“Si pudiera ser el número uno (en la hoja de llamadas) con Denis, lo haría gratis”, aseguró el actor. “Creo que así es como pude descubrir lo bueno que podía ser. Él saca lo mejor de mí. Él me ve bajo una luz diferente, ve al artista que quiero ser. Esa podría ser la forma en que resuelvo el rompecabezas”.

Por otra parte, aunque a que aún no hay detalles sobre la trama para Drax que ofrecerá Guardianes de la Galaxia Vol. 3, tiempo atrás Bautista lamentó que Marvel Studios solo apostara por el lado cómico del personaje en desmedro de sus otras cualidades.

“La gente simplemente se enamoró tanto del lado cómico de Drax que aprovecharon eso, luego lo aprovecharon más y realmente cavaron un hoyo en eso. Pero perdimos un gran barco con ese personaje y no creo que vuelva a aparecer”, dijo Bautista en 2021.

Con la despedida de Bautista como Drax y el cierre de la etapa de James Gunn como director y guionista de las entregas del equipo, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenará en mayo de este año.