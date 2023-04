Dave Filoni abordó “el gran evento” que marcará a su película de Star Wars

Durante el pasado fin de semana, como parte de los proyectos anunciados en el evento Star Wars Celebration, se reveló que Dave Filoni se encargará de dirigir una película que funcionará como un evento que “cerrará” las historias interconectadas que ha venido desarrollando desde su época en la animación.

Es decir, tomará el foco de Ahsoka Tano creado desde Star Wars: Clone Wars para luego seguir adelante con el desarrollo de los personajes que debutaron en Star Wars: Rebels y, finalmente, enfocarse en todo lo que se ha hecho en las series live-action, incluyendo a The Mandalorian, The Book of Boba Fett y la futura Ahsoka.

Con lo anterior en cuenta, el propio Filoni abordó el foco que tendrá su proyecto, explicando que “en un nivel básico”, la película seguirá la idea de un conflicto que ha crecido desde las sombras del imperio. “La creciente idea de que el imperio no fue tan derrotado como mucha gente quiere creer y que el remanente está ahí afuera. Vimos eso desde el principio con The Mandalorian y cómo el personaje de Giancarlo [Esposito], Gideon, estaba tramando. Siempre hay gente que está dispuesta a socavar algo que la República está tratando de construir y volver a poner en pie”.

“Crecí con muchas historias en el universo expandido que exploraban lo que sucedió después de El Regreso del Jedi. Ha habido esta, para los fanáticos, la idea de que había una nueva República y un Imperio remanente y el conflicto persistió después del Regreso del Jedi, a pesar de que los héroes ganaron y tenían más control. ¿Cómo era ese control? Y dado que Force Awakens ocurre 30 años después del Jedi, tenemos espacio para contar otra historia. Eso es en lo que me estoy fusionando en este período de tiempo”, recalcó Filoni.

Adicionalmente, aunque reconoció que su película podría ser una película culminante, eso no significa el fin para The Mandalorian, ya que esa serie podría seguir. No obstante, cree que hay un gran potencial para explorar el período de tiempo en el que están abocados.

“Tiendo a pensar, como hemos estado trabajando en The Mandalorian y luego escribiendo Ahsoka, y luego Jon Watts entró con Skeleton Crew, que hay un período de tiempo completo que es posterior al Retorno del Jedi. Y miro ese período de tiempo, que es antes de The Force Awakens, y luego miras la trilogía original y ahí hubo una cantidad de tiempo mucho menos significativa en la que se desarrollan esas tres películas. Y entonces, lo que me gusta es que estamos realmente construyendo muy lentamente un ecosistema de personajes, política y eventos en el período posterior al Regreso del Jedi, y eso puede o no expandirse de una manera más grande a medida que le agregamos más programas y más personajes”, explicó Filoni.

Finalmente, puntualizó que su idea es que “un gran evento” pudo ocurrir durante ese período previo a The Force Awakens y eso es justamente lo que quieren explorar.