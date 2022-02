Dave Filoni apuntó a la razón por la que Ahsoka no entrenó a Grogu

Cuando Ahsoka Tano apareció en la segunda temporada de The Mandalorian no fueron pocos los fanáticos que se ilusionaron con ver a “Baby Yoda” como el aprendiz de la ex-padawan de Anakin Skywalker. Pero en un giro que eventualmente hizo posible uno de los momentos más notables de la serie, Ahsoka no quiso entrenar a Grogu y en última instancia Luke Skywalker fue quien asumió la misión de guiar al pequeño amigo del Mando por el camino de los Jedi.

Pero ¿por qué Ahsoka no quiso entrenar a Grogu? Aunque en “Chapter 13: The Jedi”, el quinto episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, se da a entender que todo podría tener que ver con lo que el propio Grogu quiere y su fuerte vínculo don Din Djarin, detrás de las cámaras Dave Filoni tiene otra explicaciones.

Según recoge The Direct en The Art of The Mandalorian: Season 2, un libro que será publicado este 15 de febrero, Filoni abordó la aparición de Ahsoka en la serie del Mando.

“Hubo muchos debates sobre [Ahsoka Tano dirigiendo el camino a Luke Skywalker]. Y Jon [Favreau] y yo íbamos y veníamos, porque si [Ahsoka no puede llevarse a Grogu], ¿quién lo hará?”, comentó Filoni.

En ese sentido, de acuerdo al director y productor que ha desarrollado la historia de Ahsoka desde The Clone Wars, el personaje simplemente no asumió el cuidado y entrenamiento de Grogu porque actualmente hay otros planes para ella.

“Cuidar de The Child no es su destino. Eso no es lo que he estado planeando para ella [risas], así que no puedo cambiarlo”, dijo Filoni.

“Pero es interesante si Ahsoka está ahí en el camino, no como alguien que le quita esta carga a Mando, sino como alguien que dice: ‘Puedes estar olvidando que este niño también tiene una opción. No se trata solo de ti y el juramento de protección’”, añadió.

Pese a que por ahora no hay certezas respecto a cuál es aquel destino de Ahsoka (recuerden que el propio Filoni indicó que el personaje no estaría necesariamente muerto en la época de The Rise of Skywalker), es probable que aquellos planes para Tano se comiencen a destapar de cara a su serie que ya sabemos que incluirá a Sabine Wren y donde todo apunta a una eventual búsqueda de Thrawn.

En ese sentido, la idea de que Grogu no se quedara con Ahsoka claramente tendría que ver con los desafíos que tendría por delante Tano y es algo que también permitió lo más reciente que vimos de “Baby Yoda” de cara a la tercera temporada de The Mandalorian.