Dave Filoni defendió la constante incorporación de personajes de las series animadas a los nuevos programas live-action de Star Wars

Hasta ahora The Mandalorian y el resto de las series live-action de Star Wars ambientadas después de Return of The Jedi han recuperado a varios personajes conocidos por los seguidores de la animación de la franquicia espacial. Recuerden que aparte de ver a Ahsoka y Bo-Katan en The Mandalorian, en The Book of Boba Fett apareció Cad Bane y la serie de Ahsoka planea incluir a Ezra Bridger y Sabine Wren, entre otros perosnajes.

Pero aunque es sencillo imaginar que todo eso es un esfuerzo deliberado por parte de Dave Filoni, el director y guionista que trabajó en Clone Wars y Rebels antes de pasar a las series live-action de Star Wars, el propio creativo defendió esa propuesta.

En una entrevista con The Wrap donde también tanteó un potencial crossover entre los programas de Star Wars post- Return of the Jedi, Filoni afirmó que no siempre está planenando formas de llevar personajes del mundo animado al terreno del live-aciton.

“Muy raramente. Sé que la gente piensa que es al revés, lo que me fascina, pero creo que hay dos formas de verlo, y es que sí, eran personajes animados, pero para mí son solo personajes. Y ahora estoy aquí trabajando en live-action. Me siento cómodo con esos personajes, los conozco, me gustan y me gusta verlos por ahí”, dijo Filoni. “Pero también cambia cuando de repente están en un medio diferente. Katee habló un poco sobre eso, y la diferencia entre interpretar a Bo Katan como actor de voz versus interpretarla físicamente y estar presente en el set como ella, es una vibra diferente. Siempre soy cauteloso. ¿Y Jon y yo hablamos sobre a quién traeremos? Intento hacerlo cuando tiene más sentido”.

Filoni continuó argumentando que tampoco es llegar y pasar figuras de la animación al live-action.

“Cuando necesitábamos un pistolero para enfrentar a algunos de nuestros personajes en The Book of Boba Fett, surgió el nombre de Cad Bane. Creo que al ver eso, lo primero que pienso es: ‘Bueno, ¿cómo hacemos eso y lo hacemos creíble?’ También el personaje es muy delgado y demacrado en The Clone Wars, y si hacemos eso, ¿es todo CG? ¿Cómo vamos a retratar eso? Si no creemos que podemos hacerlo de manera efectiva, entonces no deberíamos hacerlo”, dijo Filoni.

“Al final del día, he estado muy contento con los que se han aparecido”, añadió. “Puede o no haber más en Ahsoka, si eso es lo tuyo. Si estás entusiasmado con eso, solo digo que uno podría tener algunos más, lo cual tiene sentido, por cierto. Como sabes, yo escribí (Ahsoka). No pueden culparme allí”.

La serie de Ahsoka Tano aún no fija una fecha oficial para su estreno, pero se espera que debut este año mediante Disney Plus.