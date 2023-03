Un crossover entre The Mandalorian y el resto de las series post-Return of The Jedi aún sería una opción según Dave Filoni

A fines de 2020, cuando Lucasfilm confirmó sus planes para la serie de Ahsoka y (la ahora difunta) Rangers of the New Republic, Kathy Kennedy indicó que la saga de programas enmarcados en la época posterior a Return of The Jedi tendría como objetivo un “evento culminante”.

Desde entonces han pasado cerca de tres años y, cuando aún no se fija una fecha oficial para el estreno de Ahsoka y The Mandalorian recién está presentando su tercera temporada, Dave Filoni aseguró que ese plan no estaría descartado.

En el marco de una entrevista con The Wrap el director y productor de varios programas de Star Wars abordó los recientes dichos de Jon Favreau, el showrunner de The Mandalorian, quien días atrás indicó que la serie sobre Grogu y Din Djarin podría extenderse por muchos años.

Según Filoni aquella ambición no sería contradictoria con un potencial crossover entre las series de Star Wars post-Return of The Jedi. “Podría construirse (un evento) culminante y The Mandalorian aún podría continuar. No es necesariamente un uno u otro, ¿verdad?”, dijo Filoni.

El ejecutivo continuó argumentando que como el período post-Return of the Jedi en el que se desarrollan The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka y Skeleton Crew “es de alrededor de 30 años” y evidentemente puede tener hitos importantes al igual que la trilogía original o la trilogía de secuelas que abarcaron menos tiempo.

“Cuando miras la trilogía original, es una cantidad de tiempo mucho menos significativa en la que se desarrollan esas tres películas. Entonces, lo que me gusta es que realmente estamos construyendo, muy lentamente, un ecosistema de personajes y política y eventos en el período posterior a Return of the Jedi. Y eso puede o no expandirse de una manera más grande a medida que le agregamos más programas y más personajes”, comentó Filoni.

Entonces ¿habrá o no un crossover? Filoni dice que han estado “hablando creativamente sobre hacia dónde van todas estas historias” y están conscientes sobre los espacios que hay en la línea de tiempo actual de Star Wars.

“Creo que la opción de que haya un gran evento en este período de tiempo es muy real, es todo lo que diría a eso. Pero sí, si Jon quisiera seguir haciendo historias ‘mandalorianas’, siempre y cuando no lo eliminen en dicho evento titánico, entonces supongo que podrían continuar. No parece haber falta de interés en Grogu y Mando, eso es seguro”, concluyó.

Como aún no hay nada certero, es difícil especular sobre qué podría incluir ese posible evento. No obstante, es importante recordar que en el período que sigue a Return of the Jedi aún hay historias pendientes con personajes como Thrawn e incluso, si queremos acercarnos a la nueva trilogía, con los orígenes de la Primera Orden, Snoke y el “misterioso” retorno de Palpatine para el Episodio 9.