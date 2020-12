Disney ya trabaja en dos spin-offs de The Mandalorian: “Ahsoka” y “Rangers of the New Republic”

En la conferencia para inversionistas, Disney entregó un lugar a Lucasfilm para abordar sus planes a futuro que les permitirán seguir sacando rédito a la franquicia de Star Wars.

En ese sentido, la presidenta de la división, Kathleen Kennedy, anunció que ya están en desarrollo dos spin-offs de The Mandalorian.

Uno será conocido como Rangers of the New Republic, enfocado probablemente en el personaje de Gina Carano, mientras que la otra producción se titulará Ahsoka y obviamente girará en torno a la antigua Jedi interpretada ahora por Rosario Dawson.

Ambas propuestas estarán situadas en la línea de tiempo del Mandaloriano, mientras que el plan es culminar todo en un gran evento que por ahora no ha sido determinado.

Otros proyectos ya confirmados involucran a Andor, centrada en el personaje Diego Luna en Rogue One, y la serie de Obi Wan Kenobi que recuperará a Ewan McGregor en el rol, incluirá el retorno e Hayden Christensen como Anakin y se situará 10 años después de Revenge of the Sith.