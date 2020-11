Dave Filoni mencionó que The Mandalorian podría estar ambientada antes del final de Star Wars Rebels

The Mandalorian está ambientada después de los eventos de Return of the Jedi. Es decir, como hemos visto a lo largo de varios capítulos, la serie desarrolla después de la caída del Imperio.

Pero ¿cuál es la relación de The Mandalorian con la línea de tiempo de Star Wars Rebels? Si bien sería fácil plantear que la serie live-action ocurre después de la producción animada, a raíz del debut de Ahsoka Tano en las aventuras del Mando, Dave Filoni dio a entender que esa especulación podría ser erronea.

En una entrevista con Vanity Fair, Filoni fue consultado respecto a la relación del epílogo de Star Wars Rebels y los eventos del capítulo más reciente de The Mandalorian.

“Esto no es necesariamente cronológico. Creo que lo que la gente no entenderá es que quieren ir de manera lineal, pero como aprendí cuando era niño, nada en Star Wars realmente funciona de manera lineal”, señaló el director de “The Jedi” y responsable de Rebels.

“Haces (los Episodios) Cuatro, Cinco y Seis y luego Uno, Dos y Tres. Entonces, en la línea de esa historia, cuando miras el epílogo de Rebels, realmente no sabes cuánto tiempo ha pasado”, añadió. “Entonces, es posible que la historia que estoy contando en The Mandalorian en realidad tenga lugar antes de eso. Posible. Digo que es posible“.

Como recordarán, el epílogo de Star Wars Rebels está ambientado varios años después del final de la serie y la caída del Imperio y muestra como Sabine Wren se reencuentra con Ahsoka para emprender la búsqueda de Ezra Bridger, el joven jedi que se situó al centro de la historia de Rebels y desapareció junto al Gran almirante Thrawn en el final de la serie.

En ese sentido, el comentario de Filoni sobre que es “posible” que The Mandalorian se sitúe antes de ese epílogo no deja de ser llamativo por varios factores.

Ante todo, tienen que tener en cuenta que Thrawn fue mencionado durante la aparición de Ahsoka en The Mandalorian y, aunque no hay nada confirmado ni que apunte en esa dirección, tras el capítulo no han sido pocos los fanárticos que han especulado con un posible debut live-action de Ezra Bridger.

Por otra parte, también hay que considerar que Filoni no aclaró derechamente la línea de tiempo de ambas series. Algo que perfectamente podría haber esclarecido o deslizado como lo hizo con el destino de Ahsoka después de The Rise of Skywalker.

Y finalmente también hay que recordar que tiempo atrás se comenzó a rumorear que Disney Plus podría concretar una serie centrada en la misión de Sabine y Ahsoka. Algo que si bien no está confirmado daría un mejor contexto para los comentarios de Filoni y plantearía los planes a futuro para el ámbito televisivo de Star Wars.

Pero claro, mientras por el momento no hay nada confirmado, solo nos queda esperar para ver qué pasará cuando el Mando y Grogu cumplan su nueva misión.