Dave Filoni reveló la preocupación de George Lucas respecto a Grogu

[Esta nota incluye spoilers sobre The Mandalorian y The Book of Boba Fett]

Cuando Grogu se presentó por primera vez al final del primer episodio de The Mandalorian, no solo comenzó una nueva era para el merchandising de Star Wars, sino que también surgieron un montón de preguntas sobre el tierno personaje de la misma especie que el mítico Maestro Yoda.

Pero aunque hasta la fecha The Mandalorian todavía no responde muchas de las interrogantes sobre el pasado de Grogu, en la conclusión de su segundo ciclo el programa se abordó una duda que habría preocupado a nada más ni nada menos que George Lucas.

Esta semana finalmente se lanzó The Art of The Mandalorian: Season 2 y desde Esquire recogieron un extracto de aquella publicación donde Dave Filoni, director y guionista de la serie del Mando, contó que Lucas estaba preocupado por el entrenamiento de Grogu.

“Tuve una conversación con George, en un momento, sobre The Child, y su principal preocupación era que The Child debía tener una cantidad adecuada de entrenamiento”, reveló Filoni en el libro.

Como ya sabemos The Mandalorian resolvió esa duda de Lucas llevando a Grogu con el mejor maestro posible en la época de la serie: Luke Skywalker. Pero claro, considerando que The Book of Boba Fett el pequeño Jedi escogió regresar con el Mando, quizás ahora la duda del creador de Star Wars está más vigente que nunca porque sin Luke como maestro no sabemos qué camino seguirá “Baby Yoda”.

La tercera temporada de The Mandalorian aún no tiene una fecha oficial de estreno, pero se especula que podría llegar a Disney Plus en diciembre de este año.