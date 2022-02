La tercera temporada de The Mandalorian podría estrenarse en diciembre de este año según un reporte

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de The Mandalorian? Esa es la pregunta que un montón de fanáticos de Star Wars se han hecho desde fines de 2020 y que en los últimos días se ha convertido en algo cada vez más frecuente ante el final de la serie más reciente de la saga espacial, The Book of Boba Fett.

Pero mientras todo apunta a que el programa enfocado en Obi-Wan Kenobi será la próxima entrega de Star Wars en llegar a Disney Plus, un nuevo reporte sostiene que todavía quedaría una larga espera para el retorno del Mando y Grogu.

Si bien aún no hay nada oficial respecto a la fecha de estreno de la tercera temporada de The Mandalorian, un reciente artículo de TV Line sostiene que los nuevos episodios de la serie recién llegarían a fines de este año y en particular cerca de las celebraciones navideñas.

“Es una apuesta segura que la temporada 3 se estrenará este año, probablemente alrededor del Día de la Vida/época de Navidad”, señalaron desde el portal.

Esta no es la primera vez que se indica que la cuarta temporada de The Mandalorian podría llegar a fines de 2022 y previamente un reporte de Collider ya había indicado que las aventuras del cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal no volverían hasta el cierre de este año.

En ese sentido, pese a que no hay nada confirmado al respecto, también es importante recordar que de un tiempo a esta parte los estrenos de Star Wars en diciembre se han convertido en una tradición y por ende esta opción no sería descabellada.

Pero claro aún no hay nada seguro y por ahora lo más prudente sería aguardar por el regreso de The Mandalorian pensando en la serie de Kenobi.