Un reporte sostiene que la tercera temporada de The Mandalorian podría llegar recién a fines de 2022

Desde que concluyó la segunda temporada, los fanáticos de The Mandalorian se han preguntado cuándo volverá el programa y es que mientras desde Lucasfilm dejaron claro que el primer spin-off de la serie, The Book of Boba Fett, llegará en diciembre de este año, la compañía todavía no fija un plazo para el regreso del Mando y Grogu.

En ese contexto, los reportes se han instalado como la principal forma de conocer detalles sobre los planes para The Mandalorian y, siguiendo al anuncio de la conclusión de las filmaciones de The Book of Boba Fett, desde el portal Collider sostienen que sus fuentes manejan posibles plazos para la tercera temporada de la serie.

Concretamente este reporte dice que actualmente Lucasfilm planearía comenzar las filmaciones de la tercera temporada de The Mandalorian a fines de este 2021 o inicios de 2022. Todo debido a que los sets de Los Ángeles en estos momentos están siendo ocupados para rodar la serie de Obi-Wan Kenobi.

Además, en paralelo al desarrollo del programa que traerá de regreso a Ewan McGregor como Obi-Wan, la tercera temporada de The Mandalorian también tendría que considerar la agenda de Pedro Pascal antes de iniciar su rodaje. Después de todo, el actor detrás de Din Djarin interpretará a Joel en la serie de The Last of Us y ese programa para HBO pretendería comenzar sus filmaciones en julio de este año.

En ese sentido, Collider dice que con un inicio de las filmaciones programado a más tardar para inicios del próximo año, lo más probable es que la tercera temporada de The Mandalorian no llegue a Disney Plus hasta 2022.

Por supuesto, nada de esto es información oficial. No obstante, hay que considerar que el propio Pascal recientemente comentó que la serie aún no comienza el rodaje de la tercera temporada. Todo mientras los planes de Disney Plus para Star Wars contemplarían los estrenos de The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi y Andor en el corto plazo.