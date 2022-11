DC anunció a “Dawn of DC”, su próxima etapa que incluirá nuevos títulos de Conner Kent, Doom Patrol, Hal Jordan, Cyborg y Green Arrow

DC Comics todavía tiene pendiente la publicación del séptimo y último número de Dark Crisis on Infinite Earths, su actual evento de escala multiversal. Sin embargo, la editorial ya está comenzando a trazar sus planes para lo que vendrá después de la batalla final entre los héroes de la Tierra y la Gran Oscuridad.

Así, después de anunciar a Lazarus Planet, su primer evento para 2023; ahora la compañía reveló que su próxima gran etapa se llamará “Dawn of DC” ( “El amanecer de DC” en español). De acuerdo a la casa de Batman y Superman, “Dawn of DC” es una etapa que abarcará todo el próximo año, contará con más de 20 nuevos títulos y buscará establecerse como un punto de entrada fácil para los nuevos lectores.

“Después de los eventos cercanos al final del Multiverso en Dark Crisis on Infinite Earths y DC Universe: Lazarus Planet, el Universo DC se dirigirá hacia la luz”, dijo el editor y director creativo de DC, Jim Lee, en el anuncio. “Con nuevas series y arcos narrativos de algunos de los principales miembros creativos de los cómics, Dawn of DC es una de nuestras iniciativas más ambiciosas y es una oportunidad para nosotros de contar historias más grandes y audaces en toda nuestra línea”.

“Dawn of DC” tendrá 20 nuevos títulos con renovados equipos creativos que incluirán a:

Action Comics

A partir de enero el famoso título de Superman cambiará su formato y comenzará a ofrecer tres nuevas historias por número. Así su primera entrega bajo el cambio, Action Comics #1051, tendrá relatos escritos por Phillip Kennedy Johnson, Dan Jurgens y Leah Williams.

Action Comics #1051 será lanzado en enero de 2023.

Superman

El cómic del Hombre de Acero tendrá un nuevo número 1 para dar inicio a una etapa que será escrita por Joshua Williamson y dibujada por Jamal Campbell para mostrar cómo Clark Kent se ajusta a su regreso a la Tierra.

Superman #1 llegará en febrero.

Adventures of Superman: Jon Kent

Superman: Son of Kal-El no va más y en el contexto de “Dawn of DC” el hijo de Clark Kent y Lois Lane tendrá un título con otro nombre aunque sus aventuras asgeuirán siendo escritas por Tom Taylor y solo sumarán dibujos de Clayton Henry.

Adventures of Superman: Jon Kent presentará su primer número en marzo.

Superboy: The Man of Tomorrow

Después de que por años no se aprovechara su regreso al Universo DC, Conner Kent volverá a encabezar un título en solitario que lo llevará al espacio para realizar un viaje de autodescubrimiento. Este cómic será escrtito por Kenny Porter y dibujado por Jahnoy Lindsay.

Superboy: The Man of Tomorrow #1 debutará en abril.

Doom Patrol

El inusual grupo de héroes finalmente tendrá una nueva serie regular a partir de 2023. Este título llamado Unstoppable Doom Patrol será realizado por Dennis Culver y Chris Burnham. Este cómic estará en la continuidad principal de DC y arrancará a partir del papel de la Doom Patrol en Lazarus Planet.

Green Lantern

Dos nuevos cómics de Green Lantern serán publicados durante 2023. El primero, Green Lantern: Hal Jordan, contará con un guión de Mariko Tamaki para regresar a Hal Jordan a la Tierra; y el segundo, Green Lantern: John Stewart, llevará a ese héroe “de regreso a lo básico como el Green Lantern entrenado militarmente, valiente pero heroico” con un guión de Phillip Kennedy Johnson.

Green Lantern: Hal Jordan iniciará en abril y Green Lantern: John Stewart se lanzará más adelante en 2023.

Green Arrow

Otro esperado título que por fin llegará en “Dawn of DC” es una nueva serie regular de Green Arrow. Pero claro esta nueva apuesta escrita por Joshua Williamson y dibujada por Sean Izaakse no arrancará con un foco en Oliver Queen ya que su trama precisamente girará en torno a la desaparición del arquero durante Dark Crisis. No obstante, aunque eso probablemente será descepcionante para algunos fans, DC promete que el nuevo cómic de Green Arrow “preparará el escenario para las principales historias del Universo DC en 2023″.

Green Arrow #1 estará disponible desde abril.

Batman: The Brave and the Bold

Obviamente DC no puede dejar de lado a Batman y, aparte de todos los cómics que ya hay con el personaje, la editorial revivirá Batman: The Brave and the Bold como una especie de antología que incluirá el trabajo de creadores como Tom King, Mitch Gerads, Guillem March, Gabriel Hardman, Dan Mora y Rob Williams, entre otros.

Batman: The Brave and the Bold #1 será lanzado en abril.

Cyborg

Victor Stone también tendrá un nuevo cómic en 2023, pero DC no estableció la trama de esa historia ni reveló su equipo creativo. De hecho, la editorial solo estableció que Cyborg encabezará una nueva serie en solitario a partir de mayo.

Shazam

Mark Waid y Dan Mora, el equipo creativo tras la actual versión de Batman/Superman: World’s Finest, serán los encargados de realizar el nuevo cómic de Shazam que volverá a enfocarse en Billy Batson prometiendo una mezcla de humor, acción, viajes en el espacio y en el tiempo, peleas con dinosaurios y el regreso de Tawky Tawny.

The Penguin

Tom King nuevamente incursionará en Gotham con un cómic del Pingüino que mostrará como Oswald Cobblepot se mudará a Metrópolis en un intento por retirarse del crimen. No obstante, será forzado a volver al su antigua vida por el propio gobierno de Estados Unidos. Este título contará con dibujos de Stefano Gaudiano (The Walking Dead).

The Penguin#1 (título provisorio) llegará en junio de 2023.

Steelworks

Para conmemorar los 30 años de la creación del personaje, el próximo año DC lanzará Steelworks, un nuevo cómic que aún no revela su equipo creativo pero que mostrará como “John Henry Irons debe llevar a Metrópolis al futuro mientras confía en su sobrina Natasha para llevar el manto de Steel”.

Steelworks debutará en junio.

“Dawn of DC” arrancará formalmente con la publicación de Action Comics #1051 en enero de 2023 y aunque DC no quiso revelar al resto de los títulos nuevos para 2023, la editorial lanzó una imagen promocional que tantea lo que está por venir.