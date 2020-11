DC Comics canceló el lanzamiento de las portadas variantes Wonder Woman 1984 planificadas para diciembre

Warner Bros. todavía no se pronuncia sobre lo que pasará con el estreno de Wonder Woman 1984 que sigue fijado para este 25 de diciembre en Estados Unidos. Sin embargo, DC Comics decidió que ya no presentará algunos productos promocionales de la película durante el último mes de 2020.

De acuerdo Bleeding Cool, DC Comics decidió cancelar el lanzamiento de las portadas variantes Wonder Woman 1984 planificadas para diciembre.

Dichas cubiertas diseñadas por varios artistas en homenaje a la nueva película de la amazona ya habían sido postergadas un par de veces de la mano de los distintos retrasos en el debut de la secuela de Wonder Woman, pero aparentemente ahora DC tiene otros planes para su presentación,.

“DC Comics le ha dicho a los minoristas de cómics que cuatro de las nueve portadas variantes de Wonder Woman 1984 planeadas para ser publicadas en diciembre, las de las dos primeras semanas de diciembre, han cancelado sus pedidos y que se resolverán en una fecha posterior que ya no estará alineada con la fecha de estreno de la película, pero con el 80 aniversario de Wonder Woman en 2021”, señaló Bleeding Cool.

En ese sentido, el portal sostiene que en realidad “DC Comics ha cancelado los pedidos de las nueve portadas variantes de Wonder Woman 1984, planificadas para diciembre” y también “canceló todos los pedidos del libro Wonder Women Of History, originalmente planeado para septiembre pero que también fue reprogramado para diciembre”.

Por supuesto, esto puede implicar solo un cambio de estrategia de DC ante el panorama provocado por el COVID-19, pero claramente no serán pocos los que especularán que la decisión de la editorial podría apuntar a un eventual nuevo cambio en la fecha de estreno de Wonder Woman.

En ese sentido, mientras lo más prudente parece esperar, es preciso recordar que Wanrner Bros. señaló que el estreno de Wonder Woman 1984 en diciembre aún no es algo definitivo.