El estreno de Wonder Woman 1984 en diciembre aún no está completamente asegurado

Debido a la pandemia el estreno de Wonder Woman 1984 ha sido aplazado un montón de veces, pero aunque actualmente el debut de la película está fijado para diciembre de este año, eso podría volver a cambiar.

En una entrevista con Variety la CEO de Warner Bros, Ann Sarnoff, advirtió que la fecha de estreno de la película dependerá de la situación de la pandemia en Estados Unidos.

“Yo espero que sí (se estrene en diciembre). Realmente se trata de cómo Estados Unidos continúa abriéndose y si hay otros aumentos (de COVID-19) repentinos”, señaló Sarnoff. “Tenemos que ser más conscientes de la demanda total en Estados Unidos cuando pensamos en Wonder Woman”.

La ejecutiva continuó señalando que las decisiones sobre el estreno de Wonder Woman 1984 también incluyen a su directora, Patty Jenkins, quien en el pasado no solo había advertido que el panorama no luce muy bien para los cines en medio de la pandemia, sino que también planteó que la secuela de Wonder Woman quiere llegar a la pantalla grande.

En ese sentido, las palabras de Sarnoff plantean que por ahora lo único claro es que el debut de Wonder Woman 1984 no está asegurado para el 25 de diciembre y en última instancia el plan de Warner Bros para su debut estará sujeto a la situación en Estados Unidos.