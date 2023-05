DC Comics presentó a un nuevo grupo de superhéroes vinculado a la Sociedad de la Justicia

[En esta nota encontrarán spoilers de Stargirl: The Lost Children #6]

A lo largo de su historia DC Comics ha presentado a varios grupos juveniles de superhéroes abarcando desde los famosos Teen Titans y la popular formación original de Young Justice hasta la mismísima Legión de Super-Héroes.

Pero aunque durante los años DC también ha explorado las consecuencias de la lucha contra el crimen en héroes tan jóvenes, ahora la editorial presentó a un nuevo grupo de superhéroes en esa línea.

En las páginas de Stargirl: The Lost Children #6 el equipo creativo de Geoff Johns y Todd Nauck introdujo a The Young Justice Society, una agrupación que como pueden deducir en base a su nombre está ligada a la Sociedad de la Justicia.

Por ahora no hay una formación oficial de The Young Justice Society. Sin embargo, es preciso señalar que en Stargirl: The Lost Children #6, después del rescate de los héroes perdidos que habían sido atrapados por Childminder en Orphan Island, Courtney Whitmore comenzó a trazar las bases de este nuevo equipo. Todo mientras en la base de los Maestros del Tiempo aquel nombre también estaba presente.

Además Stargirl: The Lost Children #6 cerró con la promesa de una aparición de The Young Justice Society en Justice Society of America #6, un cómic que será publicado en julio.

Pero mientras en base a la premisa de Stargirl: The Lost Children #6 podemos especular que The Young Justice Society incluirá a héroes jovenes que han sido parte de la JSA como la propia Courtney, también es podría contar con sidekicks conocidos que fueron recuperados por esa historia, además de nuevos personajes como Judy Garrick , la hija perdida de Jay Garrick.

De hecho, en una conversación con el portal CBR Geoff Johns, guionista de Stargirl: The Lost Children y Justice Society of America, indicó que Stargirl ayudará a que varios héroes jovenes que fueron rescatados en la miniserie lleguen al presente del Universo DC.

“Courtney traerá muchos de estos niños al presente. Veremos a muchos de ellos en Justice Society of America #6 mientras se adaptan a sus nuevas vidas. Algunos de ellos se unirán a la Sociedad de la Justicia de América. Otros serán co-protagonistas en una miniserie que alguien más está escribiendo y que me emociona mucho. Así que será divertido verlos integrados en el Universo DC”, dijo Johns.

Tengan en cuenta que días atrás DC anunció que Judy Garrick será parte del nuevo cómic de Jay Garrick que se presentará bajo el sello “The New Golden Age” impulsado por Johns.

Justice Society of America #6 será publicado en julio y Jay Garrick: The Flash llegará en octubre.