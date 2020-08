DC descartó que existan planes para concretar una película live-action de Superman: Red Son

Durante los últimos años se han multiplicado los rumores respecto a que DC podría estar desarrollando una película live-action basada en Superman: Red Son.

Dichos reportes nunca pasaron más allá del terreno de los rumores y de hecho nunca tuvieron mayor credibilidad, sin embargo, parece que consiguieron la suficiente atención como para que el presidente de DC Film, Walter Hamada, los echara por Tierra durante una presentación en DC FanDome.

En un panel llamado “Multiverso 101″, Hamada explicó el panorama actual del Multiverso cinematográfico de la compañía y comentó que, con las posibilidades que ofrece ese concepto, la idea es desarrollar distintos proyectos que incluso podrían calificar en una línea de Elseworlds si es necesario.

“Nuestro foco son las grandes historias, por lo que si encontramos al cineasta correcto con una historia interesante que no funciona en nuestra línea de tiempo y funcionaría como un Elseworld, definitivamente exploraríamos eso”, señaló Hamada (vía Comicbook).

No obstante, Hamada fue enfático al señalar que hasta ahora esa opción no se ha presentado para Superman: Red Son.

“Actualmente no estamos desarrollando Red Son, así que eso no una de (las películas de Elseworlds), pero cuando el cineasta correcto y la idea correcta se reúnen, la belleza de un Multiverso es que podemos explorarlo. Podemos seguir el camino e intentarlo”, señaló. “La respuesta es sí, habrán oportunidades. Pero (Red Son) no es una que estemos explorando actualmente”.

Superman: Red Son es un cómic amparado por el sello Elseworlds de DC que fue escrito por Mark Millar y explora un mundo donde Kal-El se estrelló en la Unión Soviética en lugar de Estados Unidos. Recientemente esta historia dio pie a una película animada de DC que precisamente se situó fuera de la continuidad principal de esas apuestas.