DC lanzará un nuevo cómic enfocado en las aventuras en solitario de los aliados de Batman

Un nuevo cómic de la línea de Batman se sumará al catálogo de DC a partir de julio. Se trata de Batman Secret Files, un nuevo título que la editorial promociona como una serie mensual que estará compuesta por one-shots enfocados en distintos aliados del hombre murciélago.

Así, de acuerdo al anuncio de DC, la propuesta de Batman Secret Files arrancará con una entrega enfocada en The Signal donde Duke Thomas regresará como el protector diurno de Gotham City después de su tiempo con The Outsiders.

Batman Secret Files: The Signal #1 será escrito por Tony Patrick (Batman and The Signal) y con ilustraciones Christian Duce (The Flash) mostrará a un Duke que tendrá que lidiar con los cambios que ha experimentado Gotham en el último tiempo y además deberá enfrentar al “misterio del Mercado Blanco, una fuente mortal de armas que se trafican en Gotham y que ni siquiera Batman puede rastrear”. Algo que “solo alejará más a The Signal de todo lo que sabe y lo llevará a un nuevo mundo de peligro”

Este cómic de The Signal se presentará el 6 de julio con una portada principal de Ken Lashley, además de una portada variante de Cully Hamner.

Por otra parte, el 27 de julio, la premisa de Batman Secret Files seguirá de la mano de una entrega enfocada en Huntress.

Esta historia comandada por Mariko Tamaki (Detective Comics) junto a David Lapham (Stray Bullets) mostrará a Huntress lidiando con la infección de un agresivo parásito además de los efectos del ataque de Vile.

“Huntress ha pasado por mucho últimamente...incluyendo su cerebro siendo invadido por un violento parásito empeñado en enviarla a una pelea mortal”, anticipa la descripción del cómic. “Como si eso no fuera suficiente, ahora también tiene que lidiar con habilidades mejoradas, gracias a un villano llamado Vile. ¡Este parásito le ha dado la capacidad de ver a través de los ojos de sus víctimas y esta no es su idea de un buen momento! No se puede jugar con Huntress y ahora está a la caza de Vile, ¡con una flecha de ballesta con su nombre en ella!”

Batman Secret Files: Huntress #1 tendrá 40 páginas y debutará con una portada principal de Irvin Rodriguez y una cubierta variante de Riccardo Federici.