DC matará a los integrantes de la Liga de la Justicia para comenzar su nuevo evento en abril

A menudo la muerte es utilizada para sacudir el status quo y generar más ventas en los cómics, pero aunque se ha demostrado una y otra vez que ningún deceso es permanente en el mundo de las publicaciones de superhéroes, DC Comics quiere que se preparan para lamentar la caída de la Liga de la Justicia en abril.

Como les contamos tiempo atrás, Brian Michael Bendis dejará de escribir la serie regular de la Liga de la Justicia con Justice League #74 y por ende un nuevo equipo creativo tendrá que asumir la dirección del cómic del principal equipo de DC.

Pero parece que la editorial no quiere mantener a Justice League en marcha durante mucho tiempo más y esta semana la compañía anunció que Justice League #75 será el último número de ese título.

De acuerdo a DC, Justice League #75 estará a cargo de Joshua Williamson (Batman, The Flash) como guionista y Rafa Sandoval (The Flash, Hal Jordan and the Green Lantern Corps) como dibujante, y no solo marcará el fin de una etapa en el título de ese equipo, sino que se despedirá con la muerte de Batman, Superman, Wonder Woman y compañía.

De hecho, Justice League #75 será conocido como “Death of the Justice League” y algunas de sus portadas variantes dejan claro que el cómic pretende acabar con varios héroes.

Si bien DC no detalló qué personajes vivirán o morirán, más allá de lo que se puede deducir en base a las cubiertas, la descripción de este título indica que solo un héroe de la formación actual de la Liga sobrevivirá.

“Un nuevo Ejército Oscuro compuesto por los villanos más grandes de DCU se ha formado en los bordes del Multiverso y los mejores y más poderosos héroes se unen en una guerra épica para hacer retroceder a la oscuridad. ¡Al final, la Liga de la Justicia es asesinada por el Ejército Oscuro con solo un sobreviviente para advertir a los héroes restantes de la Tierra sobre lo que les espera!”, sentencia la descripción.

Todo mientras Williamson señaló que el camino para “Death of the Justice League” se habría comenzado a pavimentar en otros títulos de la editorial.

“No es un sueño. No es una historia imaginaria. Los héroes más grandes de DC se ven envueltos en una guerra épica y pierden”, comentó el guionista a través de Twitter. “Bienvenidos a un mundo sin Liga de la Justicia”.

La principal promesa de “Death of the Justice League” es que este cómic “traerá el comienzo del próximo gran evento del Universo DC”. Pero aunque por ahora no está claro cuál será es evento, recuerden que la conclusión de Infinite Frontier #6 tanteó una nueva historia de gran escala con un alcance que involucraría a todo el Multiverso y personajes como Flash (Barry Allen) y Pariah.

“Death of the Justice League” tendrá una extensión especial de 48 páginas y será lanzado el 19 de abril como Justice League #75.