DC presentará a un nuevo villano vinculado a Doomsday en su especial por el 30 aniversario de La Muerte de Superman

Después de tantear el anuncio con una enigmática publicación en redes sociales, durante este jueves DC Comics finalmente oficializó sus planes para la conmemoración del 30 aniversario de La Muerte de Superman.

Como era de esperar la editorial recordará la publicación de ese clásico arco de las historias del Hombre de Acero con una nueva edición de la historia de 1992 que mostró la caída de Superman ante Doomsday. Pero aparte de aquella edición que será conocida como Death of Superman 30th Anniversary Deluxe Edition y llegará en diciembre de este año, en noviembre la editorial presentará a un especial llamado Death of Superman 30th Anniversary Special #1.

De acuerdo a DC, Death of Superman 30th Anniversary Special #1 será una publicación de 80 páginas que incluirá cuatro nuevos relatos realizados por algunos de los creativos que trabajaron en la historia original de La Muerte de Superman. Sin embargo, en lugar de repetir o emular la historia que ya conocemos, este nuevo cómic nos mostrará la perspectiva de personajes como Jon Kent, Ma y Pa Kent, y John Henry Irons sobre esos hechos.

Concretamente Death of Superman 30th Anniversary Special #1 incluirá las siguientes historias:

“The Life of Superman”, un relato creado por Dan Jurgens , Brett Breeding, Brad Anderson y John Workman que mostrará cómo, años después del evento, Jon Kent se entera de la muerte de su padre en la escuela y Clark debe explicarle lo que sucedió mientras pelean con Doombraker, un nuevo villano relacionado con Doomsday.

“Standing Guard”, Roger Stern, Butch Guice, Glenn Whitmore y Rob Leigh realizaron este relato que mostrará la batalla épica entre Superman y Doomsday desde la perspectiva de los Guardianes.

“Time” será una historia de la muerte de Superman desde la perspectiva de John Henry Irons que contará con un guión de Louise Simonson y dibujos de Jon Bogdanove.

“Above and Beyond” de Jerry Ordway, Tom Grummett, Doug Hazelwood, Glenn Whitmore y Rob Leigh promete mostrar una “poderosa historia de Ma y Pa Kent viendo a su hijo luchar contra Doomsday en directo por televisión y repasando los álbumes de fotos de Clark con la sensación de que su hijo siempre se impone”.

Como pueden notar, aparte de la promesa de relatos conmovedores, uno de los puntos más llamativos de Death of Superman 30th Anniversary Special #1es la introducción de Doombraker, el nuevo villano vinculado Doomsday, pero por ahora no sabemos prácticamente nada sobre ese personaje ya que no figura en las primeras páginas del cómic que pueden ver a continuación.

Death of Superman 30th Anniversary Special #1 será publicado el 8 de noviembre y aunque su portada principal es la primera imagen anterior realizada por Dan Jurgens y Brett Breeding, también contará con varias cubiertas variantes.